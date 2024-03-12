ألمانيا تشارك في إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة

نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولون في الحكومة الألمانية، أن سلاح الجو الألماني سيشارك في إسقاط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنه من الصعب وصف الحالة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا في مؤتمر صحفي مع نظيرها البريطاني: "يجب العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا: “على الحكومة الإسرائيلية ضمان إيصال المواد الغذائية إلى قطاع غزة”.

وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا: "قدمنا طلبا بالحاجة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانفراجة في المفاوضات".