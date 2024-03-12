مسلسل المعلم الحلقة 2.. إصابة زمزم بالسرطان وخناقة بين مصطفى شعبان ومنذر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المعلم ، مشكلة كبيرة بين مصطفي شعبان ومنذر رياحنه بعد عودة عبد العزيز مخيون .
وقام مصطفى شعبان بضرب منذر رياحنة ورجاله في شادر السمك، حيث حاول البعض التهدئة.
وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 ، بكاء "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بعد أن أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض السرطان، لتتركها وتذهب باكية ومعها نجلها "حسن".
قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.
أبطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.