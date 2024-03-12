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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 2.. إصابة زمزم بالسرطان وخناقة بين مصطفى شعبان ومنذر

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المعلم ، مشكلة كبيرة بين مصطفي شعبان ومنذر رياحنه بعد عودة عبد العزيز مخيون .

وقام مصطفى شعبان بضرب منذر رياحنة ورجاله في شادر السمك، حيث حاول البعض التهدئة.

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 ، بكاء "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بعد أن أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض السرطان، لتتركها وتذهب باكية ومعها نجلها "حسن".


قنوات عرض مسلسل المعلم :
 

قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

أبطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم مصطفى شعبان

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