عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الجلاش
الجلاش

يعد الجلاش من أشهى الحلويات الرمضانية التى يحبها الكبار والصغار لذا فهو من الهدايا الشائعة خلال عزومات رمضان خاصة الجلاش بالقشطة. 

نعرض طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.
مقاديرالجلاش بالقشطة:

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

جلاش
زيت
زبدة
الحشو
2 ملعقة كبيرة نشا مذابة فى لبن
لبن
كوب قشطة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة
ماء زهر
شربات

طريقة_عمل_الجلاش_الحلو_بالمهلبية
طريقة_عمل_الجلاش_الحلو_بالمهلبية



طريقة عمل الجلاش بالقشطة:

* في حلة متوسطة ضعي اللبن والقشطة والسكر وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم على النار ثم ضعي  النشا المذابة فى قليل من اللبن بالتدريج
* ادهنى الصينية بالزيت أو السمن ورصى جزء ورق الجلاش بها ثم ضعي الزبدة السائلة ثم ضعي حشو القشطة ثم باقى ورق الجلاش وادهونيه بالزبدة على الوجه وادخليه الفرن  ثم اضيفي الفانيليا وماء الزهر على الشربات ويقطع وستجدين شكل الجلاش مثل الجاهز.

الجلاش الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل صينية الجلاش طريقة عمل الجلاش جلاش بالقشطة نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

موضوعات متعلقة

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

مشروب رمضاني يعالج الجسم كله حتى البشرة

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

ترشيحاتنا

القاهرة ضمن المدن الأكثر طلبا للسفر من مطار الكويت خلال فبراير

45 ألفًا يؤدون صلاة التراويح بالأقصى.. واستشهاد طفل وإصابة خطيرة لشاب بالقدس

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. تفاصيل

الجونة يفوز على الزمالك بالدوري 3-2

4-3| البنك الأهلي يذيق الأهلي الخسارة الأولي في الدوري

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ