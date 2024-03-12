شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

يعد الجلاش من أشهى الحلويات الرمضانية التى يحبها الكبار والصغار لذا فهو من الهدايا الشائعة خلال عزومات رمضان خاصة الجلاش بالقشطة.

نعرض طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقاديرالجلاش بالقشطة:

جلاش

زيت

زبدة

الحشو

2 ملعقة كبيرة نشا مذابة فى لبن

لبن

كوب قشطة

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة

ماء زهر

شربات

طريقة_عمل_الجلاش_الحلو_بالمهلبية





طريقة عمل الجلاش بالقشطة:

* في حلة متوسطة ضعي اللبن والقشطة والسكر وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم على النار ثم ضعي النشا المذابة فى قليل من اللبن بالتدريج

* ادهنى الصينية بالزيت أو السمن ورصى جزء ورق الجلاش بها ثم ضعي الزبدة السائلة ثم ضعي حشو القشطة ثم باقى ورق الجلاش وادهونيه بالزبدة على الوجه وادخليه الفرن ثم اضيفي الفانيليا وماء الزهر على الشربات ويقطع وستجدين شكل الجلاش مثل الجاهز.