أسامة الأزهري : الوفاء أسمى خُلق في الإنسان

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن الوفاء هو أسمى خلق من أخلاق الإنسان، فإذا تعلق الإنسان وأحب الوفاء تجمل كل شيء فيه وأحبه الملأ الأعلي والأدني.

أضاف "الأزهري" خلال برنامج " ومن الحب حياة" المذاع عبر قنوات الشركة المتحدة، أن الوفاء هو سيد الأخلاق، وأن طبع الإنسان ممتلئ بالكرم الممتزج بالقوة والشهامة والفتوة، ويأبى الوفى أن يٌسدى إليه أحدا جميلا ويرده بأقل منه مستشهدا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وآية: ألَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ"، والأخيرة تبرهن على وفاء سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته رغم تعرضه لأشد الإساءات ولكنه قابل الإساءة بالإحسان.



وذكر الأزهري أننا في عصر غلبت فيه طباع بعض معاني الغدر والقسوة أو الإساءة لمن أحسن.