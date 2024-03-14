لصحة القلب.. احذروا تناول هذه الأطعمة في رمضان

أثناء الصيام في رمضان أو في أي وقت آخر، هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها لصحة القلب. وإليك قائمة ببعض الأطعمة التي يفضل تجنبها، حذر منها الدكتور مصعب ابراهيم أخصائي الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لصدي البلد والتى تشمل ما يلي :

احذروا تناول هذه الأطعمة في رمضان

1. الأطعمة الدهنية: تجنب تناول الأطعمة الدهنية الثقيلة والمشبعة بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية بالزيت الكثير. يمكن استبدالها بالبروتينات النباتية المفيدة مثل الحمص والفاصوليا والمكسرات.

2. المأكولات المالحة: يفضل تقليل استهلاك الطعام المالح، حيث يزيد الأطعمة ذات الكمية العالية من الصوديوم من احتمالات ارتفاع ضغط الدم. يجب الابتعاد عن الأغذية المعلبة والوجبات السريعة والمخللات المالحة.

3. المشروبات الغازية والمحلىّة: تجنب تناول المشروبات الغازية والمحلية اة بالسكر، حيث تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم. يفضل شرب الماء بدلاً منها أو تناول الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية.

4. الوجبات السريعة: تجنب تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر. تحتوي هذه الأطعمة على سعرات حرارية فارغة وتزيد من خطر السمنة وأمراض القلب.

5. الحلويات الزائدة: يجب تجنب تناول الحلويات الزائدة بالسكر والدهون المشبعة. بدلاً من ذلك، يمكن تناول الفواكه الطازجة كبديل صحي وشهي.

6. الملح الزائد: يجب تقليل استهلاك الملح، حيث يرتبط استهلاك الملح الزائد بارتفاع ضغط الدم. يمكن استخدام التوابل الطبيعية والأعشاب لإضافة نكهة للأطعمة بدلاً من الاعتماد على الملح.

مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه التوصيات قد تختلف اعتمادًا على الحالة الصحية الفردية وتوصيات الطبيب. من الأفضل استشارة أخصائي تغذية أو طبيب قبل إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي أثناء الصيام.