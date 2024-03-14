كسر حصار.. حماس تصدر بياناً عاجلاً للاستنفار إلى المسجد الأقصي في رمضان

طلبت حركة حماس، اليوم الخميس، الاستنفار من الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيانه لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يتربص بـ المسجد الأقصي في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ جهاد الشعب الفلسطيني، داعيه للمشاكرة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة.

وأضافت حماس أن غزة التي فجرت طوفان الأقصى، دفاعا عن الأقصى وحرمته وحق الشعب الفلسطيني، لا زالت تخوض ملحمة ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ 160 يوما.

ودعت حركة حماس في بيانها الشعب الفلسطيني في أحياء وبلدات وقرى القدس للالتزام في أداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك فقط.