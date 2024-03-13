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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنصل قريبا إلى كل مكان في قطاع غزة

صدى البلد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستصل قريبا إلى كل مكان في قطاع غزة.

واكد وزير الدفاع الإسرائيلي في تلميح إلى رفح: "من يعتقدون أننا نؤجل سيرون قريبا".

وأضاف جالانت في مقطع فيديو نشره بعدما تفقد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة: "أولئك الذين يعتقدون أننا نؤجل سيرون قريباً أننا سنصل إلى كل مكان".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "يجري القيام بعمل غير عادي هنا فوق وتحت الأرض، والقوات تصل إلى كل مكان، والنتيجة هو أنه لا مكان آمن للإرهابيين في غزة".

وهددت إسرائيل بشن عملية برية في رفح لكنها لم تقدم عليها حتى الآن، وسط تحذيرات دولية وإقليمية واسعة بسبب التداعيات المحتملة على نحو 1.5 مليون شخص لجأوا إليها خلال الحرب.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال الوزير الإسرائيلي إن الممر البحري الجديد سيسمح بإيصال الإمدادات إلى "المدنيين وليس إلى (حركة) حماس".

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