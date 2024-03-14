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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد عمل السجل المدني بمحافظات مصر في شهر رمضان

صدى البلد

يبحث الكثير عن مواعيد عمل السجل المدني في شهر رمضان نظراً لأن يتردد عليه الكثير من المواطنين لقضاء الخدمات المهمة كشهادات الميلاد، والبطاقة الشخصية،  والزواج، الطلاق، الوفاة وغيرها، حيث تختلف المواعيد في شهر رمضان عن مواعيد العمل العادية. 

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ولتوضيح الأمر للمواطنين، حرصت الدولة على إصدار تقرير متضمناً مواعيد عمل السجل المدني في شهر رمضان، حيث أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء، مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024، وغيره من المصالح الحكومية خلال الشهر الكريم، والتي كشف عن أيام العمل التي تستمر لمدة 6 أيام أسبوعيا، ماعدا أيام العطلات الرسمية

 

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان:

وأوضح التقرير أن مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024 تستمر لمدة 6 ساعات يوميا بمختلف مقرات السجل المدني، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 3 عصرا، بالنسبة للفترة الأولى، أما بالنسبة للفترة المسائية فإنها تبدا الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 9 مساء.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة تعديل خريطة الحضور والانصراف لموظفيها يوميا خلال شهر رمضان المبارك 2024، والتأكيد على ضرورة انتهاء أوقات العمل قبل موعد آذان المغرب بوقت كاف لا يقل عن ساعتين، مثل الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية. 

ويبحث الكثير عن أماكن تواجد مكاتب السجل المدني في المولات الآتية:

•          مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

•          مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

•          داندي مول ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

•          سيتي سنتر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

•          مول سيتي ستارز (بمحافظة القاهرة).

•          مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

•          مول سيتي سنتر المعادي (بمحافظة القاهرة).

•          مول العرب (بمحافظة الجيزة).

•          مول طنطا (بمحافظة الغربية).

 

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان مواعيد عمل السجل المدني في شهر رمضان

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