من العراق.. استهداف قاعدة بالماخيم الجوية في عمق دولة الاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها فجر اليوم، الخميس، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق دولة الاحتلال.

وأكدت المقاومة العراقية في بيان لها؛ استمرارها ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان المبارك، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهل غزة.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس دعت أحياء وبلدات وقرى القدس للالتزام في أداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك فقط.

وقالت حماس: “نستنفر جماهير شعبنا في القدس والضفة والأراضي الفلسطينة المحتلة عام 48 في الجمعة الأولى من شهر رمضان للمشاركة العاجلة للدفاع عن المسجد الأقصى”.

وختمت: “ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه”.