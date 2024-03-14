محافظ الدقهلية: فتح مكاتب البريد الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد.

فقد تقرر فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 مارس الجاري بنطاق المحافظة لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة تخفيفا عن المواطنين.



ووجه " مختار" بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات أيام صرف المعاشات لكبار السن.



وأشار "مختار " أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم ، وتأدية الخدمة لهم على أكمل وجه في جميع القطاعات كما أكد " مختار " على أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات.



وأوضح المحاسب أيمن ناصف مدير عام البريد بالدقهلية انه تقرر فتح 137 مكتب بريد يوم الجمعة علي مستوى المحافظة من اجمالي 312 لصرف المعاشات وتخفيفا للعبء عن المواطنين وايضا فتح 202 مكتب من اجمالي 312 مكتب يوم السبت.

وأضاف مدير عام بريد الدقهلية أن المكاتب المقرر فتحها يوم الجمعة، مواعيد العمل بها من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 4 عصرا مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة اما المكاتب المقرر عملها السبت، تعمل من الساعة 10 صباحا حتي الساعه 3 عصرا وسيتم استمرار فتح المكتب لآخر عميل في صالة الجمهور، واضاف مدير عام البريد " انه تقرر تخصيص عدد من المكاتب للعمل بعد الافطار طوال شهر رمضان من الساعة 8 الي الساعة11مساء لدعم تقديم الخدمات للمواطنين موضحا ان هذه المكاتب هي مكتب بريد البحر الصغير بالمنصورة شارع جوهر الصقلي بجوار الاتوبيس القديم، ومكتب بريد منية سندوب اول بمدخل كوبري سندوب /المنصورة، ومنفذ خدمات البريد رقم 1 بالاستاد الرياضي بوابة شارع عبد السلام عارف بالاضافة لمكتب بريد أجا العمومي.



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