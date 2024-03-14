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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 4..مكي يعاني بسبب أنفه الطويلة وأمينة خليل في المزاريطة

الكبير أوي وأمينة
الكبير أوي وأمينة خليل

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 8 معاناة الكبير بسبب أنفه الطويلة ، حيث ظهر داخل منزله بجانب زوجته مربوحه وأولاده والذين سخروا منه.

 

وحاول الكبير (أحمد مكي) في مساعدة نفادي للزواج من أمينة خليل وقام بدعوتها لتكريمها في المزاريطة وبالفعل جائت أمينة خليل في أول ظهور لها في الكبير أوي وسط مواقف كوميدية جمعتها بالكبير ونفادي.

 

مواعيد عرض الكبير

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

 

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it

الكبير مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوي احمد مكي

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