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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع حاسم.. رئيس أركان جيش الاحتلال يبحث مستقبل الحرب في غزة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

يعتزم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عقد اجتماعا حاسما يوم الأحد المقبل يضم جميع قادة القيادة العليا في الجيش وقادة الفرق العميد لرسم مستقبل الحرب.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن الاجتماع يتعلق بما حققه جيش الاحتلال في غزة، حيث انتهى جزء كبير من الحرب في شمال غزة في أوائل يناير وفي بقية أنحاء غزة باستثناء رفح.

وفيما يتعلق بالشمال، هناك تركيز أكثر كثافة لأنه لا يزال من الممكن أن تكون هناك حرب عامة أوسع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وسيركز جزء من الاجتماع بشكل خاص على منع حماس من استغلال شهر رمضان لدفع الجيش الإسرائيلي إلى ارتكاب أخطاء يمكن أن تؤجج المنطقة دون داع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر يوم الخميس في غزة على مخبأ للأسلحة تحت سرير في غرفة نوم في خان يونس ومنصة إطلاق صواريخ بالقرب من مدرسة ووفقا لمزاعم جيش الاحتلال، فإن الاكتشافات جاءت بعد قيام القوات بمهام مستهدفة خاصة في وسط منطقة مبنية.

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي مستقبل الحرب في غزة هرتسي هاليفي

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