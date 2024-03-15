طفلة تسأل: ليه احنا نتحجب والولاد لأ؟.. على جمعة يجيب |فيديو

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ليه احنا نتحجب والولاد لا؟

طفلة تسأل: ليه احنا نتحجب والولاد لأ؟. على جمعة: علشان أنتن جميلات

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "البنات جمال والولاد مش جمال، فلازم يتحجبوا، ربنا خلقك جميلة وفاتنة ويا أرض اتهدى ما عليكى قدى، فربنا قالك علشان منعملش دوشة اتحجبي. فبقيتى أكثر جمالا وبهائا، فربنا قالك الجمال ده بتاعك انتى، وامرك بيدك انك تتحجبي أو لا".

وتابع: "الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة".

هل النقاب فرض؟

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول أن النقاب بيستخدم فى السرقة فهل هو فرض مثل الحجاب؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "النقاب ليس فرضا، ولما السيدة المنتقبة تروح الحج أو العمرة بتكشف وجهها، لانه ليس فرضا، لكن الحجاب فرض فالصلاة تدل على فرضية الحجاب وليس النقاب".

وأوضح: "في بنات كثيرة مش محجبة ولما بتيجى تصلى بتلبس حجاب ليه علشان تبقى صلاتها صحيحها، هى عارفة هنا إن الحجاب فرض فلازم يتم ارتداءه لما تصلى".

حكم النقاب عادة فهو وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك والنقاب وفقًا لفتاوى المؤسسات الدينية الرسمية إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.