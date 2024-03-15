شرطة أبوظبي توجه نداءا هاما لجميع السائقين



وجهت شرطة أبوظبي نداءا عاجلا لجميع السائقين حيث دعتهم لعدم إيقاف مركباتهم عشوائياً بالقرب من المساجد خلال فترة صلاة التراويح والصلوات الأخرى تجنباً للازدحام وتفادياً لعرقلة حركة السير والمرور.

وختمت شرطة أبوظبي رسالتها السائقين قائلة " وبتعاونكم معنا أبوظبي أمن وسلامة ".



كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

وفي وقت سابق؛ دشنت شرطة أبوظبي⁩ «مركز طارش» لخدمات ترخيص السائقين والآليات في العين