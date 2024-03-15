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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وفاة حبيبة الشماع .. التزامات جديدة على شركات النقل الذكي

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

توفيت  حبيبة الشماع “ فتاة الشروق ”  نتيجة مضاعفات من حادث مروع على يد سائق أوبر.

كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد عقدت اجتماع الأسبوع الماضي، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.

وشهد الاجتماع صدور عدد من التوصيات الهامة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تلتزم بها  شركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات التزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الابلكيشن SOS وتفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

كما أوصت اللجنة، ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة  بين السائق ( الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الآمان لكل من الطرفين، فضلا إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنوياً (بشكل دوري) .

وطالبت اللجنة، بإيفاد اللجنة البرلمانية بخطاب رسمي حول معايير منح الشركات العاملة التراخيص، والمتابعة لاستمرار الحصول علي الرخصة، فضلا عن سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علي أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين،  وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.

حبيبة الشماع فتاة الشروق سائق أوبر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة الاتصالات

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