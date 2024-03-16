حيل للتغلب على الملوحة فى الطعام .. وجبات صحية ولذيذة خلال رمضان

خلال شهر رمضان، يكون الناس عادةً معرضين لزيادة نسبة الملوحة في الطعام نظرًا للتغييرات في نمط الأكل والعادات الغذائية.

يمكنك التغلب على زيادة نسبة الملوحة في الطعام خلال شهر رمضان والاستمتاع بوجبات صحية ولذيذة في الوقت نفسه.

حيل للتغلب على زيادة نسبة الملوحة فى الطعام بوجبات صحية ولذيذة

كشفت موقع هيلثي عن خمس حيل للتغلب على زيادة نسبة الملوحة في الطعام خلال رمضان:

استخدام التوابل الطبيعية: استخدم التوابل الطبيعية مثل الكمون والكزبرة والكركم والزعتر والقرفة لإضافة نكهة إلى الأطعمة بدلاً من استخدام الملح الزائد. هذه التوابل تضيف نكهة رائعة وتعزز الطعم دون زيادة الملوحة.

وضع بعض شرائح البطاطس فى الطعام المالح لنزع الملح الزائد.

تقليل استخدام الملح أثناء الطهي: حاول تقليل كمية الملح التي تستخدمها أثناء عملية الطهي. يمكنك تقدير كمية الملح المستخدمة بدقة وتجنب الإفراط في إضافتها.

الابتعاد عن المأكولات المالحة: حاول تجنب تناول المأكولات المالحة مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمعلبات، حيث تحتوي عادة على كميات عالية من الملح. اختر الأطعمة الطازجة والصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل.

الشي الجيد: قد يكون هناك بعض الأطعمة التي يمكن شيها بدون استخدام الملح. على سبيل المثال، يمكنك شوي اللحم والدجاج والأسماك بالتوابل والأعشاب لإضفاء النكهة المميزة.

الاستفادة من الحمضيات والخل: يمكن استخدام الحمضيات مثل عصير الليمون والليم لاضافة نكهة منعشة وحموضة طبيعية إلى الأطعمة. يمكن أيضًا استخدام خل التفاح أو خل الأرز في بعض الوصفات لتعزيز النكهة.