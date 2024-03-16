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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| شيرين رضا تهاجم عبير الشرقاوي.. وشمس الكويتية: رمضان للعبادة

أخبار الفن
أخبار الفن

شيرين رضا تهاجم عبير الشرقاوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: شمس الكويتية: رمضان للعبادة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

چوري بكر تعلق على مسار إجباري: 14 ساعة تصوير فى اليوم

نشرت الممثلة مسار إجباري عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها وهي في الاستراحة ما بين تصوير المشاهد وكتبت عليها 14 ساعة تصوير.

تشارك الفنانة جوري بكر عمل مسلسل "مسار إجباري"، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض الآن في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

 

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

قالت الفنانة سمية الخشاب إن مسلسل “ب100 راجل” الذى تشارك به فى الماراثون الرمضاني الحالي، يمثل عودة قوية لها بعد فترة كبيرة من عدم التركيز.

وأضافت سمية الخشاب فى برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان، أن المخرج إبرام نشأت هو الذى شجعها للمشاركة في الماراثون الرمضاني، وأكد لها أن فكرة المسلسل جديدة ومختلفة.

 

شمس الكويتية: رمضان للعبادة والقراءة والطبخ وليس للدراما

صرحت الفنانة شمس الكويتية، مؤخراً بأنها لا تشاهد الدراما الرمضانية ولا تمتلك جهاز تليفزيون، وهو ما يعكس رغبتها في التركيز على العبادة والأمور الروحية.

وقالت شمس إن رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله، وأنها تفضل استغلال وقتها في القراءة والاطلاع على الكتب الدينية والثقافية، بالإضافة إلى ممارسة هوايتها المفضلة في المطبخ وإعداد أطباق رمضانية لذيذة.

 

بلفظ جارح | شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور

هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت إبنتها هي وعمرو دياب قائلة: “إذا بليتم فاستتروا ويا نور اللي بتعمليه دا شئ مقزز إلى أبعد الحدود”، وذلك خلال برنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”.

وقالت الفنانة شيرين رضا: “واحدة مريضة نفسية أما تعمل عقلها بعقل واحدة بنت صغيرة وتشتمها تبقي فاضية.. واعتزلت خلاص فتقعد بها فى بيتها وتلم نفسها مش هي تحجبت يبقي عيب أنها تقول الكلام دا.. مش دا حرام”.

 

شيرين رضا تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن عمرو دياب

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن طليقها الفنان عمرو دياب، قائلة: “عمرو دياب صحي بابا من النوم علشان عايز يتجوزني وراح قاله طيب؛ علشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي”.

وأضافت الفنانة شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: “استمريت فى زواجي من عمرو دياب ثلاث سنوات.. وغنالي فيها كل الأغاني فى الفترة دي”.

 

شيرين رضا عن خطوبة ابنتها: «ما جاش طلب إيدها مني أو من عمرو دياب»

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن خطبة ابنتها من شاب بريطاني دون حضور شيرين رضا أو والدها الفنان عمرو دياب، قائلة: "ابنتي متخطبش بالخطوبة اللي إحنا عارفينها هنا بالحفل والزيطة والمعازيم، لكنها اتخطبت بطريقة تانية".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "ابنتي تمت خطبتها بطريقة بسيطة، خطيبها فاجأها، كانت بتعمل فوتوشوت، ولما لفِّت، لقيته على ركبته وبيقدم لها الخاتم".

شيرين رضا عبير الشرقاوى شمس الكويتية رمضان چوري بكر سمية الخشاب عمرو دياب

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