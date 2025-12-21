قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استنفار أمني بواشنطن: الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار بقلب العاصمة
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متحدث الصحة: إغلاق 11 مركز نساء وتوليد لمخالفات تهدد سلامة الأمهات

د/ حسام عبدالغفار
د/ حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار غلق 11 مركزًا للنساء والتوليد جاء بعد رصد مخالفات تتعلق بمعايير مكافحة العدوى والتعقيم، ونقص حاد في التجهيزات الطبية الأساسية لغرف العمليات والطوارئ، إلى جانب مخالفات في تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن من بين أبرز المخالفات التوسع غير المبرر طبيًا في إجراء العمليات القيصرية، مؤكدًا أن وزارة الصحة بالتعاون مع الأطباء العاملين في مجال النساء والتوليد اعتمدت بروتوكولات طبية صادرة عن المجلس الصحي المصري، تنص بوضوح على أن الولادة القيصرية إجراء جراحي لا يتم اللجوء إليه إلا لوجود مبرر طبي، وأن الأصل في الولادة هو الولادة الطبيعية.

وأشار إلى أن قرار الغلق هو غلق إداري مؤقت وليس سحبًا نهائيًا للترخيص، حيث يُمنح أصحاب المراكز فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي المخالفات، على أن تخضع المراكز لإعادة المعاينة من إدارات العلاج الحر بالمحافظات قبل السماح لها بمزاولة النشاط مجددًا.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعتمد على عدة وسائل، تشمل حملات تفتيش مفاجئة وأخرى دورية، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 105، وموقع مجلس الوزراء، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقيق في أي حالات ضرر طبي.

