سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

قالت الفنانة سمية الخشاب إن مسلسل “ب100 راجل” الذى تشارك به فى الماراثون الرمضاني الحالي، يمثل عودة قوية لها بعد فترة كبيرة من عدم التركيز.

وأضافت سمية الخشاب فى برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان، أن المخرج إبرام نشأت هو الذى شجعها للمشاركة في الماراثون الرمضاني، وأكد لها أن فكرة المسلسل جديدة ومختلفة.

واستكملت سمية الخشاب حديثها: “الحقيقة إني شخصية كسولة جدا ولو مجاليش ورق مناسب مش بسعي للشغل”.

مسلسل "ب١٠٠ راجل" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال

وتداولت عدة أنباء بخصوص تعرض الفنانة سمية الخشاب لإصابة بالغة، أثناء تصويرها حلقة ببرنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2024.

وبحسب المصادر، فإن الفنانة سمية الخشاب قررت التوجه إلي القضاء لمقاضاة الفنان رامز جلال بسبب إصابتها البالغة، وهو الأمر الذي أكدته مديرة أعمال الفنانة سمية الخشاب.