مسلسل ب 100 راجل.. سمية الخشاب تكتشف جريمة قتـ.ل

شهد مسلسل ب 100 راجل الحلقة 3 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تذهب غالية "سمية الخشاب" للمعلم عباس "محمد عبد العظيم" وإخباره أنها تريد أن تعمل على سيارة الأجرة الخاصة بوالدها ليوافق عباس ويقوم بتسجيل سيارة والدها وأعطاها دور.

يعطي المعلم بدر لـ عبد الله "محمود عبد المغني" مفاتيح لسيارة أجرة يقوم بالعمل عليها بعد أن طرده المعلم عباس من الموقف، ويقول عبد الله ماذا سيفعلون بشأن حق المعلم حنفي وموقف السيارات الذي استحوذ عليه عباس بالقوة ليقوم المعلم بدر بتطمئنته أن الشرطة تحقق في حادثة المعلم حنفي وستصل لـ شيء.

صقر "محمد القس" يخبر "مشيرة" " سما إبراهيم" أن الشرطة علمت بميعاد تسليم الشحنة من سيناء للسودان وأنها تكلف 10 مليون دولار لكنه يغير مكان التسليم ولكنه لا يعلم من عليه أن يستلم ويسلم لتقنعه مشيرة أنها من ستقوم بتسليم الشحنة.

وتذهب "مشيرة" لاستلام شحنة السلاح ولكن يتم تبادل إطلاق النار بين الجميع في هذه الأثناء، تأتي الشرطة ويتم القبض على "مشيرة" ورجالتها، ويعلم صقر بهذا ليذهبس إليها في القسم ويسألها عن كيف حدث هذا لتخبره أنها لا تعلم، ليخبرها صقر أن معنى هذا أن كلام هاني عن وجود خائن في رجاله صحيح ويطلب من المحامي أن يقوم بإخراج مشيرة بأسرع وقت من السجن.

يأتي دور غالية في إيصال الناس وعند العودة تري مهران الذي يقوم بإيقافها متحججاً أن سيارته بها عطل ويريد منها تقوم بإيصاله لتوافق وتذهب به لأحد الأماكن ولكنه يطلب منها أن تنتظره ويذهب ليقوم بدفن جثة الشاب الذي قتلته زوجته ولكنه يتأخر لتذهب غالية لرؤيته وتقوم بتصويره أثناء دفن الجثة وتهرب إلى السيارة تنتظره قبل أن يراها ليأتي إليها وتقوم بتوصيله.