رحمة تروي معاناتها: أدفع ثمن خطأ لم أرتكبه منذ 22 عامًا

قالت رحمة، 22 عامًا، إنها عاشت طوال حياتها تعاني من نظرة مجتمعية قاسية تحكم على الإنسان بناءً على كونه بلا أهل، مؤكدة أن المجتمع يتعامل مع هذه الفئة بنوع من المعايرة والوصم الذي يترك أثرًا نفسيًا بالغًا.

تجارب إنسانية مؤلمة

وأضافت رحمة، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها تعرضت لتجارب إنسانية مؤلمة، حيث كانت مخطوبة مرتين، إلا أن آخر خطيب لها قال لها: «إنتي لقيطة وأنا عملت جميلة إني أخدتك»، وهو ما وصفته بأنه كلام موجع ومهين لا يمكن نسيانه.

النظرة السلبية

وأوضحت أن هذه النظرة السلبية انعكست أيضًا على علاقاتها الاجتماعية، قائلة إن عدد أصدقائها قليل للغاية، بسبب تعليقات جارحة من البعض مثل «يمكن تكون شبه والدتها»، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات تؤذي أكثر مما يتخيل البعض، وتؤثر على فرص الإنسان في التعليم أو تكوين مكانة داخل المجتمع.

ثمن جواز غير شرعي



وتابعت رحمة: «حاسه إني عايشة وبدفع تمن غلطة مش غلطتي، 22 سنة من عمري بدفع فيهم تمن جواز غير شرعي، وبعدها كل واحد فيهم شاف حياته وانفصلوا عادي، لكن أنا اللي اتسابيت لوحدي».

إحساس حقيقي بالأمان

وأشارت إلى أنها بعد انفصال والديها تُركت لدى محامٍ، قام بدوره بتسليمها إلى شقيقته، التي تنقلت بها من بيت إلى آخر، دون استقرار أو إحساس حقيقي بالأمان، مؤكدة أنها لم تجد من يسأل عنها أو يهتم بمصيرها.

إعادة النظر في الأحكام المسبقة

واختتمت رحمة حديثها بتأكيدها أن ما تعيشه ليس ذنبها، مطالبة المجتمع بإعادة النظر في أحكامه المسبقة، والرحمة بمن يدفعون ثمن أخطاء لم يرتكبوها، فقط لأن ظروف ميلادهم كانت خارج إرادتهم.