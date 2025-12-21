جيهان سلامة: أصبت بسرطان القولون.. والدكتور قالي هتموتي بعد 9 شهور

كشفت الفنانة جيهان سلامة عن تفاصيل رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها أصبحت في حالة صحية جيدة بعد معاناة طويلة مع سرطان القولون استمرت لعدة سنوات.

عمليات جراحية متتالية

وقالت جيهان سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إنها أُصيبت بسرطان القولون وخضعت منذ عام 2018 لعدة عمليات جراحية متتالية، موضحة أن آخر عملية أجرتها كانت منذ أكثر من عام بقليل، مؤكدة: «الحمد لله بقيت تمام دلوقتي».



وأضافت أن الأطباء أخبروها في بداية المرض بصعوبة حالتها، حيث قال لها أحد الأطباء إن احتمالية وفاتها قد تكون خلال 9 أشهر، كما أبلغها طبيب آخر أنه حتى مع الاستمرار في تلقي جلسات العلاج لمدة 20 عامًا فلن يتم الشفاء التام.

تجاوز الأزمة الصحية بالكامل

وأوضحت جيهان سلامة أنها تعمدت عدم الحديث عن مرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة العلاج، مفضلة الصمت حتى اكتمال شفائها، قائلة إنها لم ترغب في الظهور أو إثارة الجدل قبل التأكد من تجاوز الأزمة الصحية بالكامل.



وأكدت الفنانة في ختام حديثها أنها تشعر بالامتنان لكل من ساندها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية الآن مستقرة، وأنها تجاوزت واحدة من أصعب المراحل في حياتها.