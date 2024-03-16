ضبط 5 أشخاص أشعلوا النيران في جسد طالب باستخدام المولوتوف بشوارع المحلة

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط 5 أشخاص أشعلوا النيران في جسد طالب باستخدام المولوتوف بشوارع منطقة منشية البكري وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باستقبال مستشفي العام شاب يدعي " ع .ع " ويبلغ من العمر 18 سنة مصاب بحروق متفرقة في أنحاء الجسم بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية للوقوف علي تطورات أقدام 5 أشخاص بإضرام النار في طالب جامعي بكلية الدراسات الإسلامية مستخدمين مولوتوف بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية.

وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة والفحص وسؤال المجني عليه اتهم كل من " محمد .ا .ع .ص " و كريم .ش .ح " و محمد .م .س ." و نادر. ع .ا " و " ح .ا .ن " ويقيمون جميعهم بمدينة المحلة بسبب نشوب مشادة كلامية في مكالمة هاتفية بالمحمول بين المجني عليه وأحد المتهمين الخمسة وتوعده له بالموت على إثرها قام المتهمين بالذهاب إلي المجني عليه بمنطقة الشعبية وسكب مادة بترولية "مولوتوف" على جسده وإشعال النيران به وإحداث إصابته كما تم ضبط المتهمين .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم

4557 لسنة 2024 م وبتقنين الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.