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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات "حياة كريمة" في الغربية

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالغربية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

حيث أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة، للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى ومتابعة اعمال الرصف والتطوير.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي حنون بطول 500 متر بنسبة تنفيذ 22٪؜، وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بنهطاي وتوسعات المحطة بطاقة ٥٠٠٠ م٣/ يوم لتخدم قرى نهطاي وقرى سنبو الكبرى، واستمرت الجوله بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش الرئيسية والتي تخدم ١٤٧٧٩نسمة، فضلا تن تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بزفتى.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال ترميم وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى بطول 190م وعرض 10م من بزينة غراب مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش.

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التنمية المحلية الغربية حياة كريمة

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