أخبار التوك شو| حكم إخراج المرأة لزكاة الفطر عن زوجها..مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم 9500 وجبة إفطار وسحور يوميا.. مكافأة الله لعباده الصائمين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم 9500وجبة إفطار وسحور يوميا

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بدور مؤسسة أبو العينين الخيرية، في مساعدة الأهالي والمواطنين فى الجيزة وكافة انحاء الجمهورية.



هل تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان يفسد الصيام.. سعاد صالح توضح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال ما هي حدود العلاقة بين الزوج وزوجته في نهار رمضان، وهل القبلة تفطر وهل الكلام الرومانسي يفطر.



كيربي: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تتحرك تسير بالاتجاه الصحيح

قال جون كيربي، منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، إننا نأمل رؤية خطة واضحة بشأن رفح الفلسطينية، والعمل على الوصول لخطة تسهم في الحد من سيل الدماء بقطاع غزة.



وزير الخارجية الأمريكي: المنطقة تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المنطقة تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.



إصابة وتهديد وصراخ.. رامز جلال يوقع نجمي أهلي جدة والهلال

وقع اللاعبان علي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي، وفراس البريكان، لاعب أهلي جدة السعودي، ضحية برنامج رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.



بيحبوا الخناقات| رد ياسمين رئيس على الهجوم ضدها في قضية حنين حسام

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ياسمين رئيس.



أبو عاصي : تفسير الإمام محمد عبده للقرآن كان مرفوضا في عصره..فيديو

قال د.محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن تفسير الإمام محمد عبده، ورشيد رضا ، للقرآن، لم يكن مقبولا في عصرهم، وكان مرفوضًا من المدرسة الأزهرية والتي لها سطوتها على المجتمع.



حكم إخراج المرأة لزكاة الفطر عن زوجها؟.. المفتي يجيب

أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».



سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية.. هيكون الصفقة الأهم

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن الصفقة الأكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدوا ومن ثم نيمار ومن ثم بنزيما، مشددًا على أنه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية.

الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن مكافأة الله لعباده الصائمين

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن مكافأة الله لعباده الصائمين يوم القيامة.



