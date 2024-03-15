سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية.. هيكون الصفقة الأهم

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن الصفقة الأكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدوا ومن ثم نيمار ومن ثم بنزيما، مشددًا على أنه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية.

وأشار "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري يقترب من الاعب بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنه في حالة لاعب صلاح بالسعودية ستكون أهم صفقة في الدوري السعودي.

أوضح أن حجازي واحد من اللاعبين المهمين في الدوري السعودي وله دور مؤثر ويتواجد منذ سنوات طويلة وهو أسم كبير خلال الفترة الحالية، متابعًا: «الإدارة في السعودية نجحوا ووجهوا الموارد المادية بشكل رائع كان سببًا في ظهور الدوري بشكل جيد».