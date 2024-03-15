هل تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان يفسد الصيام.. سعاد صالح توضح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال ما هي حدود العلاقة بين الزوج وزوجته في نهار رمضان، وهل القبلة تفطر وهل الكلام الرومانسي يفطر.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الصيام يعني الابتعاد عن كل ما يفسد فيه الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من ظهور الفجر إلى غروب الشمس.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان لا يفسد الصيام، إذا لم يحدث إنزال، وأن قبلة التكريم بين الزوج والزوجة لا تؤثر على الصيام.

وأوضحت أن قبلة الشيخ الكبير لا تكون إثارة ففي هذه الحالة لا يكون الشخص فقد صيامه، بعكس قبلة الشاب لـ زوجته في هذه الحالة تفسد الصيام.

ولفتت إلى أن "أخذ الحقن لا يفسد الصيام، وأنه إذا استيقظ الشخص وهو جنب، لا يكون صيامه فاسدا، وأن ترجيع الشخص وهو غير متعمد يكون صيامه صحيح".