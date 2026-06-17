حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مجموعة من الصور الجديدة التى تجمعه بزوجته احتفالا بعيد زواجهم.

تفاصيل إطلالة زوجة شريف إكرامى..

وظهرت زوجة حارس المرمى شريف إكرامى،بفستان صيفي انيق كشف عن إناقتها و جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وقد أشاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ،بالأداء البطولي والروح القتالية لمنتخب مصر أمام بلجيكا، مع التركيز على الدور المحوري للمدير الفني حسام حسن في الإعداد النفسي والتكتيكي.



قال شريف اكرامي عبر حسابه علي التواصل الاجتماعي اكس : نجم المباراة الأول في رأيي هو حسام حسن.. التحضير النفسي والذهني قدام منتخب بحجم بلجيكا كان واضح على شخصية اللاعيبة من أول دقيقة.

وأضاف شريف إكرامي: "ندية في الملعب،و توازن دفاعي وهجومي.. فريق عارف هو بيلعب إزاي وعايز إيه من الماتش..".

وتابع "التعادل مع منتخب من المرشحين للبطولة يحسب طبعاً للاعيبه لكنه يُحسب أولًا للجهاز الفني اللي جهّز الفريق للمباراة بالشكل ده..".