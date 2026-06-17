البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعى انتقال غبطة الكاردينال كاميلو رويني

قال غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إنه ينعى، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وجميع المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسه، انتقال غبطة الكاردينال كاميلو رويني، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في الخدمة.

وأضاف البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق: «نصلي إلى المسيح القائم من بين الأموات أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السمائي، وأن يمنح جميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية الصبر والرجاء، ويهب الكنيسة دعوات صالحة على مثاله».