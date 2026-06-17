ترامب: إيران وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيا في الوقت نفسه صحة التقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لطهران، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، "وافقت إيران على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، كما أن القصة التي تزعم أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليار دولار هي أخبار كاذبة".

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي تمهد لمرحلة تمتد 60 يوما من المباحثات.