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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تعزز ريادتها المؤسسية بالحصول على شهادات الأيزو الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول الأمانة العامة بالجامعة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم على الأيزو الدولية 2018 :21001 ISO في إدارة المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلي حصول مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم على شهادة إدارة الجودة ISO9001:2018 وتجديدها للأمانة العامة بالجامعة للمرة الثانية علي التوالي، وذلك بعد زيارة فريق شركة GIC العالمية المانحة لشهادات الأيزو، وانتهائها من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكدها من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار الحرص على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال، الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء 17 يونيه 2026 بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور مسئولي المؤسسة المانحة لشهادة الأيزو 9001 ممثلة في المهندس محمد عمرو أبو العلا، والشركة الاستشارية المؤهلة (AEC) ممثلة في الدكتور عبده سعد الدين، ود.خالد سليمان مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والأستاذ هاني رضوان أمين عام الجامعة، وإدارة التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، ومديري الإدارات التابعة للأمانة العامة بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن حصول الأمانة العامة للجامعة ومركز ضمان جودة التعليم على شهادات الأيزو الدولية، وتجديد شهادة إدارة الجودة للأمانة العامة للمرة الثانية على التوالي، يمثل تتويجًا لجهود الجامعة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتعليمية وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجودة منهج عمل مستدام، وشهادات الأيزو الدولية تعزز توجه الجامعة نحو المزيد من التطوير المؤسسي وتحسين الخدمات

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الأيزو الدولية ثمرة عمل مخلص ودافع لمواصلة التميز وترسيخ ثقافة الجودة في جميع قطاعات الجامعة، لافتًا إلى مُضي الجامعة قدمًا في التوسع بالحصول على المزيد من الشهادات والاعتمادات الدولية التي تعكس جودة الأداء وكفاءة نظم الإدارة بها.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد سليمان، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة القاهرة، إلى الدور المهم الذي يقوم به المركز في تقديم الدعم الفني والإداري لمختلف كليات الجامعة وإداراتها، وتقديم الاستشارات اللازمة لضمان استيفاء معايير الاعتماد، ومتابعة تنفيذ خطط التحسين المستمر، مشيرًا إلى أن الحصول على الايزو يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة وضمان استدامتها وفق المعايير المعتمدة، والمركز يقدم الدعم الفني والإداري والاستشارات لضمان استيفاء معايير الاعتماد

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تواصل سعيها نحو إحداث نقلة نوعية في الاعتماد، وهي تخطو إلى الأمام في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنه الخدمات والعمليات، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير الأداء وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

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