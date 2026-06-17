البدوي: لقاء الرئيس السيسي وترامب يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم فرص التشغيل

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وأمين عمال حزب مستقبل وطن بالقاهرة، بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع (G7)، مؤكدًا أن اللقاء يعكس المكانة الدولية المتنامية لمصر ويعزز مناخ الاستقرار الداعم للنمو الاقتصادي والتنمية.

وقال البدوي، في بيان صحفي اليوم، إن المباحثات التي تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط وأزمة سد النهضة، تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يسهم في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن تأكيد الجانبين على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين والأسواق العالمية، ويعزز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

لقاء السيسي وترامب بقمة مجموعة السبع

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن التنسيق المصري الأمريكي بشأن قضايا الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية ينعكس بصورة إيجابية على استقرار الأسواق العالمية، ويسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الدولية، بما يدعم استقرار أسعار السلع والطاقة ويخفف الضغوط على المواطنين.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر من استقرار سياسي واقتصادي يمثل عاملًا رئيسيًا في تشجيع التوسع الصناعي والاستثماري، بما يتيح فرصًا أكبر للتشغيل ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأكد البدوي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ونجاح الدولة في جذب استثمارات جديدة ينعكسان بشكل مباشر على أوضاع العمال، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة.

وأضاف: «كلما ارتفعت معدلات النمو والاستثمار، ازدادت قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة، بما ينعكس إيجابًا على العمال وأسرهم ويعزز الاستقرار الاجتماعي».

ووجّه نائب رئيس اتحاد عمال مصر التحية للقيادة السياسية على جهودها في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، داعيًا عمال مصر إلى مواصلة العمل وزيادة الإنتاج باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحويل فرص التعاون والاستثمار إلى إنجازات ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.