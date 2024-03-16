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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 100 محضر لمحال ومخابز والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة 

سكرتير عام المساعد بني سويف يناقش مطالب أصحاب الصالات الرياضية بشأن إجراءات التراخيص

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح 4 مساجد

 على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

سكرتير عام المساعد بني سويف يناقش مطالب أصحاب الصالات الرياضية بشأن إجراءات التراخيص

السكرتير العام المساعد يتفقد معرض السلع بمدينة بني سويف الجديدة

 تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

 أسفرت الحملات المنفذة، عن تحرير 66 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 25 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج بدون ترخيص مسبق، محضر لعدم وجود ماكينة صرف داخل أحد المخابز، 6 محاضر للتصرف في 15 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر  ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)
 

 تم تحرير 5محاضر لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 25كجم لحوم، بينما تم تحرير 8 محاضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، 4محاضر لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، و7محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين شهر رمضان المبارك محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف مديرية التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة ي سويف وكيل وزارة التموين يتفقد وزارة التموين وعي والمراكز والتجارة الداخلية

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