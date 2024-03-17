سعر عيار 21 اليوم 17-3-2024

سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2930 جنيها للبيع و 2970 جنيها للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-3-2024.

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ارتفاع في يومين

وخلال اليومين الماضيين عوض الذهب من خسائره مقدارا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ 70 جنيه في الجرام الواحد، وذلك بالتوازي مع إجراءات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأجنبي.

عيار 14

وسجل أقل سعر عيار ذهب وهو عيار 14 الأدني فئة، نحو 1958 جنيها للبيع و1985 جنيها للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2511 جنيها للبيع و 2545 جنيها للشراء

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأغلى فئة حوالي 3348 جنيها للبيع و 3394 جنيها للشراء .

سعر الأوقية

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2155 دولارا للبيع و 2156 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 23.44 ألف جنيه للبيع و 23.8 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية في ختام تعاملات الأسبوع الجمعة الماضية، عقب صدور بيانات اقتصادية قلصت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس ، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2960 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا وبنسبة 1% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2156 دولارًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2940 جنيهًا.

واختتمت التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2166 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، في فبراير بنسبة 0.4 % ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، ما عزز من قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأدى إلى تراجع أسعار الذهب بعدما موجة من الارتفاعات لامست فيها الأوقية أعلى مستوياتها.

وتسهم هذه البيانات في استمرار تطبيق الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية متشددة، وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

و صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.

جرائم التنقيب عن الذهب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود- ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 أسطوانة أكسجين- 2 خرطوم أسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الذهب والبنك المركزي

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وقال هاني ميلاد في تصريحات له،إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.

وقال رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة هناك استقرار في أسعار الذهب في السوق، مشيرا إلى أنه ينصح المواطنين لشراء الذهب في هذا الوقت، خاصة أن أسعار الذهب في الوقت الحالي جيدة.

وأضاف، أن الفترة المقبلة يتوقع فيها استمرار انخفاض الذهب، خاصة مع وأننا في فترة المدارس، ورمضان على الأبواب، والمواطن في هذه الفترة أولوياته مختلفة، ولا يتجه لشراء الذهب.

الأسعار منخفضة

وتابع: "لو حد عاوز يشتري، فالوقت مناسب دلوقتى للشراء، والغريب أن المواطن بيروح يشتري والذهب سعره عالي ولما ينخفض لا يقبل على الشراء.. وعشان كده احنا بننصح المواطن يروح يشتري لما الأسعار تقل، ولا يقبل على الشراء والذهب مرتفع".

ولفت إلى أن أسعار الذهب وصلت لـ 4000 جنيه، والآن الأسعار منخفضة وسعر الجرام انخفض لأقل من 3500 جنيه، متابعا: "نعيش فترة من الاستقرار".