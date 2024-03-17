أسعار السلع تتهاوى.. قرارات عاجلة من الحكومة للتخفيف عن المواطنين

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية كالفول والزيت والأرز تراجعا ملحوظا، في عدد من الأسواق المحلية، ومحلات التجزئة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لـ بوابة السلع المحلية والعالمية.

أسعار السلع الغذائية

يأتي هذا في إطار توجيهات الحكومة بالإفراج عن البضائع الجمركية في الموانئ، وبعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحريك سعر الصرف وتحديده وفق آليات العرض والطلب، ما أدى إلي تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية خطوات لتحسين الاقتصاد المصري، لذلك نحاول أن نكون على الطريق الصحيح بشأن الملف الاقتصادي.

وأضاف السيسي، خلال تفقده سير العمل بالأكاديمية الشرطة فجر أول أمس: بطمن الناس إن الأمور ماشية، ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع العذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية.

أسعار السلع الغذائية

وخلال السطور التالية، نرصد لكم تراجع العديد من السلع الغذائية اليوم في الأسواق المحلية، وفقا لـ بوابة السلع المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء وهي على النحو التالي:

تراجع سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 27.97 جنيه بنسبة تراجع نحو 4.34%.

وانخفضت أسعار الأرز المعبأ اليوم في مصر ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 34.83 جنيه، بنسبة تراجع نحو 1.49%.

وسجل سعر اللتر من زيت عباد الشمس اليوم في مصر في المتوسط ليسجل نحو 100.03 جنيه بقيمة تراجع نحو 6.09%.

تراجع سعر عبوة الشاي الـ 40 جراما اليوم في مصر نحو 3.04% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 12.48 جنيها.

وتراجع سعر الفول المجروش معبأ اليوم في مصر نحو 3.27% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 57 جنيها.

وانخفضت سعر الفول المعبأ اليوم في مصر نحو 3.13% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 60.79 جنيه.

وجاء سعر العدس الأصفر المعبأ اليوم في مصر متراجعا بنحو 4.87% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 66.54 جنيها.

تراجع سعر العدس الصحيح المعبأ اليوم في مصر نحو 0.56% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 72.33 جنيها.

وتراجع سعر اللبن السائب للتر في مصر بنحو 1.98% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 28.25 جنيها.

وسجل سعر الطماطم اليوم في مصر في المتوسط نحو 8 جنيهات بنسبة تراجع 8.47%.

وتراجع سعر البطاطس في مصر بنحو 8.07 % ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 12.64 جنيها.

وتراجع سعر الفول الصحيح السائب في السوق بنسبة 0.92% ليباع الكيلو في المتوسط بـ 51.81 جنيه للكيلو.

ويقبل العديد من المواطنين على شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع الغذائية في الأسواق، وذلك استعدادا لإعداد وجبات الإفطار والسحور في هذا الشهر الكريم، حيث أن شهر رمضان يكثر فيه استهلاك المواطنين من هذه السلع الغذائية التي تعتبر جزء أساسي في كل بيت مصري.

من جانبه اكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توافر كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة سواء من خلال معارض "اهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة او منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا:" بطمئن المواطنين بتوفير جميع السلع للمواطنين وبكميات كبيرة.

جاء ذلك على المؤتمر الصحفى الذى عقدة وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء م معرض اهلا رمضان " 2024 الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية.

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

وكان أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل 10 سفن تجارية متنوعة، بينما غادر عدد 10 سفن.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، منها السفينة MAHA ROOS، والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26030 طن تشمل: 1280 طن ملح معبأ و237 طن علف بنجر و3120 طن رمل و5308 طن جبس معبأ و7700 طن يوريا و8385 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50761 طن تشمل 18525 طن قمح و8725 طن خردة و5313 طن حديد و4800 طن زيت طعام و3100 ذرة و6790 طن سكر و3508 فول صويا.

الإفراج عن البضائع

جدير بالذكر أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وتعمل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف المواني، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.