عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طوال شهر رمضان .. تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية| تفاصيل

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.  

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

 

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .

أسعار مخفضة الأسرة المصرية التموين والتجارة الشركات التجارية السلع الغذائية المنافذ والمعارض الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

حريق كبير فى ستوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

ترشيحاتنا

مشاهد جحيم ..لحظة هروب العاملين من داخل استديو الأهرام

صراع جديد بين أبل وسبوتيفاي ونظام الدفع .. ما القصة ؟

لهذا السبب| فيصل خورشيد ينهار على الهواء ويطلب من المشاهدين الدعاء

حريق استوديو الأهرام يمتد إلى 10 عقارات مجاورة

وسط 30 سيارة إطفاء.. سقوط ونش حماية مدنية بحريق استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

لصحة العظام .. فوائد الرمان تجعلك تتناوله يوميا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ