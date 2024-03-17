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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

الأهلي
الأهلي

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد عبد الفتاح «تاحا»، مهاجم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرض «تاحا» للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز في بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأكد الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز لاتخاذ قرار التدخل الجراحي.

ويعد «تاحا» من المهاجمين المميزين في قطاع الناشئين بالأهلي، حيث تُوج بلقب هداف بطولة الجمهورية في الموسمين الماضيين، كما أنه هداف الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا.

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