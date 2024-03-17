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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير النقل: مفيش مليم يصرف دون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون "صفر"

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إنفاق 2 تريليون جنيه على 6 قطاعات في النقل ليس كبيرا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وقال:  "مفيش مليم بنصرفه إلا من خلال دراسة جدوى ويتم التسويق للمشروع قبل بدء العمل فيه".

وقال وزير النقل: "بدون النقل لن يكون هناك صناعة أو زراعة أو تجارة أو تصدير".

 

وعن القروض أكد وزير النقل، أنها قروض خاصة بمشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها النقل قروض تنموية مستدامة، موضحا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها على 40 سنة بينها 10 سنوات فترة سماح، مؤكدا أن الفوائد ضعيفة.

وأكد الوزير، أن فوائد القروض تكاد تكون صفر، قائلا: يعني لو انت سالف من أخوك مش هيديك فايدة بكده"، متابعا: "مش باخد قرض علشان أجيب شوكولاته".

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