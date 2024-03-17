تحرير 95 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ففى مركز ومدينة أبوقرقاص قام تاج أبو سداح رئيس المركز بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات واستلام الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ محضر ما بين (نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات) .

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بدائرة عطف حيدر حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر جاءت ما بين ( ٦ نقص وزن - محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر لوحة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرورية بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط على المخابز البلدية ومحلات الجزارة، تم خلالها تحرير ٢٥ محضرا تموينيا تنوعت المخالفات بين( ٦ نقص وزن - ٢ مواصفات- ٧ لوحة - ٤عدم إعطاء بون - ٦ نظافة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مطاى، تم تحرير ١٠ محاضر تموينية خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية تنوعت المحاضر بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم صرف بون وذبح خارج المجازر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية بنطاق المركز أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا تموينيا وضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتضمنت المخالفات ٢٥ محضرا للمخابز البلدية ما بين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و تصرف فى ١٦ جوال دقيق إلى جانب مخالفات بالأسواق من حيث عدم الإعلان عن الأسعار و عدم صلاحية المنتج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

