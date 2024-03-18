لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

‏نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت سهام سوقية، ان شهر رمضان والصيام لفترات طويلة فرصة جيدة للتخفيف من أعراض أمراض الجهاز الهضمي.

كما تبدأ مشاكل الجهاز الهضمي عند الافراط في تناول الطعام ،وخصوصاً المأكولات الدسمة و الحلويات

طرق طبيعية لعلاج الحموضة

تناول الطعام باعتدال وببطء

امضغ جيدا و لا تستعجل في تناول الطعام

تجنب بعض الأطعمة مثل الأطعمة المالحة، والأطعمة التي تحتوي على توابل حارة

الطعام الدسم

تجنب الاطعمة المقلية

الحلويات

النعناع

الطماطم والبصل والثوم

الشوكولاته

الاعتدال في شرب القهوة والشاي

تجنب المشروبات الغازية

تجنب التدخين

لانهم جميعا من اهم مسببات الحموضة و الحرقة

لا تستلقي بعد الطعام

انتظر بين ساعتين الى ثلاث ساعات بعد الطعام لتذهب الى النوم ، وعند النوم اجعل رأسك مرتفع قليلا عن مستوى جسمك استخدم مخدات مرتفعة قليلة و مريحة

لا تتحرك بسرعة كبيرة

تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام.

ممكن ممارسة المشي و لكن أيضا ليس مباشرة بعد الطعام .. انتظر ساعة أو أكثر قليلا