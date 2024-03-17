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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تُحدد فئات ممنوعة من مغادرة المنزل - تعرف على التفاصيل

وزارة الصحة
وزارة الصحة

حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة من تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية في الموجة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية والتي بدأت من صباح الأحد .

 

وطرح  الدكتور حسام عبد الغفار نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية ولاسيما مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم.

وشدد متحدث الصحة علي تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة

كما شدد متحدث الصحة علي ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

ونصح متحدث الصحة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مشددا علي شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

وشدد متحدث الصحة علي ضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

ونصح تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب.

وقال متحدث الصحة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص.

الصحة الطقس الاحوال الجوية الأحد المضاعفات

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