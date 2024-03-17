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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحة العالمية" تثمن جهود مصر في استقبال المساعدات وإرسالها إلى غزة

المديرة الإقليمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورحنان بلخي

ثمنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها إلى الفلسطنيين بقطاع غزة .


جاء ذلك خلال استقبال سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، اليوم /الأحد/، وفدا من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق المتوسط، أثناء وصوله إلى مدينة العريش على متن طائرة خاصة هبطت في مطار العريش الدولي، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق محمد كامل، وممثلي الهلال الأحمر المصري .


وأشارت المديرة الإقليمية للمنظمة، إلى أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مع التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للسكان المتضررين .


واستعرض سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها إلى الفلسطنيين بقطاع غزة، فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية .


ويقوم وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة إلى مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري والمنظمة في حي السبيل، وزيارة معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

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