لماذا لم يسلم نفسه.. دفاع حبيبة الشماع يكشف تفاصيل مثيرة | فيديو

اكد د. محمد امين دفاع الراحلة حبيبة الشماع ان هناك قرائن فى القضية تؤكد سوء نية المتهم اولها انه تركها وهرب بالسيارة بالاضافة انه هرب من منزله عقب الجريمة.

واضاف انه لو كان لدى المتهم حين نيه لكان وقف عقب قفر حبيبة من السيارة ولم يهرب او كان سلم مفسه للشرطة. وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.

وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.