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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصير سائق أوبر .. دفاع حبيبة الشماع يكشف عن الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهم| فيديو

صدى البلد

أكد د. محمد أمين ممثل دفاع الراحلة حبيبة الشماع انه سيتم اضافة اتهام جديد لسائق أوبر وهو تعاطى المخدرات وفيما يخص الاتهام بالشروع فى القتل سيتم تعديله من قبل النيابة العامة إن رأت ذلك. 

 

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ماذا قالت حبيبة الشماع للشاهد الوحيد فى القضية.. دفاع الفتاة يكشف الحقيقة | فيديو

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لماذا تدهورت حالتها .. محامي حبيبة الشماع يكشف عن أسباب وفاتها| فيديو

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

 ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء. 

 وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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