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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا قالت حبيبة الشماع للشاهد الوحيد فى القضية.. دفاع الفتاة يكشف الحقيقة | فيديو

صدى البلد

 قال د. محمد امين، دفاع الراحلة حبيبة الشماع، ان شاهد الواقعة الوحيد يدعى دكتور عمر، اكد ان حبيبة عقب قفزها من السيارة قالت له “اوبر كان عايز يخطفنى”. 

 

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هل سيقاضى شركة أوبر؟ دفاع حبيبة الشماع يفجر مفاجأة| فيديو

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لماذا تدهورت حالتها .. محامي حبيبة الشماع يكشف عن أسباب وفاتها| فيديو

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها، بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة، وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم، وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.  

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء. 

 وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

التجمع الخامس المجني عليها جثمان حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق شركة أوبر والدة حبيبة الشماع

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