أخبار الفن: صابرين تكشف سر رشاقتها فى مسار إجباري وأحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن والدته الراحلة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:





يواصل حاليا الفنان محمود عبد المغني تصوير مشاهد مسلسله الجديد بـ100 راجل والذى يخوض به السباق الرمضاني بجانب كل من سمية الخشاب ومحمد القس ومحمد رضوان.



وفى تصريح خاص كشف عبد المغني عن أصعب مشاهد المسلسل مؤكدا على أن مسلسل بـ100 راجل من أصعب الأعمال التى عرضت عليه فى الفترة الأخيرة بسبب شخصية عبد الله التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل.



وأضاف عبد المغني أن جميع مشاهده فى المسلسل صعبة للغاية، مشيرا أنه ليس هناك مشهدا معينا صعب لكون شخصية عبد الله شخصية مركبة وتحتاج إلى مذاكرة كثيرة فى كل مشهد لذلك فهي شخصية غنية بالتفاصيل وكل مشهد فيها صعب للغاية.





حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى أولى حلقات الراديو بيضحك على إذاعة 9090، للحديث عن أحدث أعماله حق عرب.



وكشف العوضي خلال الحلقة عن كثير من الأسرار والتفاصيل عن مسلسله الجديد حق عرض وخاصة مشهد ضربه بالـ"قلم" من الفنانة سلوى عثمان.



وأكد العوضي أنه ولأول مرة يتلقى قلم حقيقى أثناء تمثيله مشيرا أن القلم الذي تلقاه من سلوى عثمان كان حقيقى 100٪ وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير.



وتطرق العوضي خلال الحلقة عن حياته الشخصية وتحدث عن مرحلة الطفولة مؤكدا أن والدته توفيت وهو صغير فى السن ولم يحس مشاعر الأمومة عقب وفاة والدته.



كشفت الفنانة صابرين سبب رشاقتها فى الفترة الأخيرة وتحديدا فى مسلسلها الأخير مساء إجباري والمعروض حاليا على قناة الحياة.



وقالت صابرين خلال حلولها ضيفة على برنامج عرب وود أنها تخضع لنظام عذائى صحي كان السبب وراء انقاص وزنها بالإضافة إلى حقن لانقاص الوزن.



حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على الإعلامي عمرو أديب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الجديد بود كاست Big Time والمعروض على شاشة MBC.





وتطرق أحمد حلمي خلال الحلقة للحديث عن كثير من الأسرار والتفاصيل التى كشف عنها للمرة الأولى ومنها مرحلة ما قبل الشهرة.



ووجه عمرو أديب سؤالا لأحمد حلمي عن أقل مبلغ كان في جيبه؟، ليصدم حلمي عمرو أديب وأكد أنه عاش فترات كثيرة بدون “فلوس” ، مشيرة أن فترة الدراسة كانت أصعب فترة مرت عليه حيث كان يدرس ويعمل من أجل جلب مصاريف المعيشة وقضى ايام طويلة بدون أى مبالغ مالية.



أحدثت الفنانة دينا فؤاد حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، وذلك بسبب الأحداث المثيرة التى شهدتها حلقة اليوم.

