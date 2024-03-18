بعد الحلقة الـ7 فى حق عرب.. دينا فؤاد تتصدر التريند

أحدثت الفنانة دينا فؤاد حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، وذلك بسبب الأحداث المثيرة التى شهدتها حلقة اليوم.





دينا والعوضي

وتصدرت دينا التريند على موقع التدوينات القصيرة إكس، بسبب شخصية حنان التى تجسدها فى المسلسل، حيث شهدت الحلقة طلب عرب ( أحمد العوضي) خطوبة حنان، وبعدها احتضنت حنان عرب تعبيرا منها على موافقتها وحبها له، فيما طلبت منه عدم الرجوع عن هذا القرار.





وعلى مدار 7 حلقات تثبت خلالهم دينا فؤاد موهبتها من خلال تجسيد شخصية حنان والتى أصبحت حديث السوشيال ميديا بسبب اتقانها للشخصية.





ويأتي هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع دينا فؤاد بأحمد العوضي بعد نجاح تجربتهما الأولى والثانية فى مسلسلى الاختيار و اللى ملوش كبير وكانت أيضا تجسد فيه دور زوجته.



"حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



