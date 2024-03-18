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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب لعب العيال.. سائق توكتوك وزوجته ينهيان حياة جارهما في إمبابة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالجسم. 

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المجني عليه جرح طعنى سائق التوك توك شرطة إمبابة لهو الأطفال

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