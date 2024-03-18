برلماني: الكشف على 200 ألف طالب بالغربية ضمن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته محافظة الغربية اليوم، بشأن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" يستهدف الكشف على نظر 200 ألف طالب وطالبة من أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما سيكون له تأثير إيجابى على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، وستقوم بتوقيع الكشف الطبى لأكثر من 60% من التلاميذ بالمناطق الريفية بالمحافظة.

وأضاف أنه سيتم عمل الفحوصات والكشوفات الطبية المتخصصة عن طريق فريق طبي محترف مدعم بأحدث الأجهزة من مستشفيات دار العيون و سيتم وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بمدارسهم بالمجان.



وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس للتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز و مديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية.

وأوضح أن برنامج "عيون أطفالنا مستقبلنا" بدأ عالميا منذ أكثر من عشرين عامًا وتلقى أكثر من 48 مليون تلميذ بمنطقة أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادى فحوصات نظر ذات جودة عالية، وتم توزيع أكثر من نصف مليون نظارة طبية مجان، مؤكدا أن مثل هذه البروتوكولات سيكون لها عظيم الأثر فى توفير الخدمة الطبية اللازمة.