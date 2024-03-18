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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. تناول كوب من هذا المشروب الشهير يحسن الكوليسترول

الشاي
الشاي

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد تناول الشاي. 

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وأوضحت سهام سوقية خلال منشورها فوائد تناول الشاي وعلاقته بالكوليسترول.

وتابعت، أن الشاي الأسود والأخضر  يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل مستويات الكوليسترول الضار.

كما يحتوي الشاي الأخضر عادةً على المزيد من هذه القوى المضادة للأكسدة ، حيث أنه مصنوع من أوراق غير مختمرة وهو أقل معالجة.

ولذلك تناول من كوب الى كوبين من الشاي في اليوم مفيد لصحتك.

وإذا كنت تعاني من نقص الحديد تجنب شرب الشاي بعد الطعام الذي يحتوي على الحديد و خصوصا من مصدر نباتي، واشرب الشاي بعد الطعام بساعتين.

الشاي الشاي الأسود الكوليسترول الكوليسترول الضار الحديد

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